Путин дал важное поручение о социальных выплатах

Российским чиновникам запретили присылать короткие абстрактные отписки при отказе в социальных пособиях. Глава государства Владимир Путин обязал государственные органы подробно объяснять гражданам причины, по которым им не назначили выплаты, это поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

Теперь человек должен получать четкое обоснование от ведомства сразу в момент принятия решения об отказе по соцвыплатам.

В ответе будет детально расписано, какого именно документа не хватило, где в заявлении допущена ошибка или почему семья не подходит под критерии по доходам.

Вся информация о государственных услугах и решениях будет приходить человеку в электронном кабинете на портале «Госуслуги». Кроме того, до конца 2027 года на этой же платформе запустят полноценную систему отзывов.

Каждый гражданин сможет выставить свою оценку и оставить отзыв о качестве работы органов соцзащиты или других социальных учреждений.

Ранее юрист объяснил, как сохранить соцвыплату и высокие проценты по вкладу.