Америку заправят нашим топливом: главное о дизельной сделке

Глава Белого дома Дональд Трамп договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Вашингтон временно ослабил санкционные ограничения, рассчитывая снизить цены на топливо. Почему США пошли на соглашение, что получит Москва и как сделка связана с предстоящими выборами в конгресс — в материале 360.ru.

Что известно о дизельной сделке России и США Трамп еще 9 октября объявил о договоренности с Путиным по поставкам дизельного топлива. По словам американского президента, Россия должна направить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизеля в ближайшее время, еще 500 тысяч тонн — в ноябре и миллион тонн — следующим этапом. Кроме того, Москва может дополнительно поставить три миллиона тонн топлива в зависимости от состояния нефтеперерабатывающих заводов. Глава Белого дома выразил уверенность, что соглашение позволит быстро снизить цены на дизель в Соединенных Штатах и других странах. Вслед за этим американский Минфин выдал временную лицензию, разрешающую операции с российским дизельным топливом, включая его продажу, транспортировку и импорт в США. Документ действует до 7 апреля 2027 года. При этом ограничения на использование средств Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина России в американских финансовых учреждениях сохраняются. В Москве подтвердили готовность поставлять нефтепродукты на американский и мировой рынки. Вице-премьер Александр Новак сообщил о досрочном смягчении российских ограничений на экспорт дизельного топлива. По его словам, Россия готова начать поставки в США уже в октябре.

Фото: РИА «Новости»

Почему Трампу понадобился российский дизель

По данным Американской автомобильной ассоциации, 10 октября средняя стоимость дизельного топлива в США достигала 6,28 доллара за галлон (около 141 рубля за литр по курсу ЦБ). Это на 71% больше, чем годом ранее. На этом фоне соглашение с Россией уже повлияло на биржевые котировки. По итогам торгов 9 октября, фьючерсы на дизель в США подешевели на 4,1%, до 4,68 доллара за галлон. Утром 12 октября стоимость нефти Brent снизилась на 1,3%, до 103,34 доллара за баррель, а американские фьючерсы на печное топливо, служащие ориентиром для дизельного рынка, потеряли 3%. Однако влияние российских поставок на реальные цены может оказаться ограниченным. Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач в беседе с 360.ru отметил, что согласованные объемы относительно невелики, даже по сравнению с американским экспортом дизеля.

Объемы действительно небольшие в масштабах даже американского экспорта дизеля. Поэтому на физическом рынке способны решать очень конкретные задачи. Главное здесь — медийный и политический эффект. Алексей Гривач

По его мнению, Трамп стремится не только повлиять на рынок нефтепродуктов, но и продемонстрировать избирателям способность администрации принимать нестандартные решения. «Трампу был нужен эффектный ход, чтобы, с одной стороны, сбить негативные настроения на рынках нефтепродуктов, что важно для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в конгресс, и одновременно показать путь для выхода из украинского и энергетического кризисов для Европы», — подчеркнул Гривач.

Фото: РИА «Новости»

Почему российские поставки могут не снизить цены надолго

По оценке Bloomberg, первоначальные 300 тысяч тонн дизеля соответствуют примерно 2,25 миллиона баррелей. Для сравнения: ежедневное потребление нефтяных дистиллятов в США, включая дизельное топливо, составляет около 3,6 миллиона баррелей. По оценке старшего трейдера CIBC Private Wealth Group Ребекки Бэбин, которую приводило Bloomberg, российские поставки способны краткосрочно повлиять на цены, однако вряд ли станут устойчивым решением проблемы. Гривач также не стал прогнозировать продолжительное снижение стоимости топлива.

Сейчас сложно сказать, насколько устойчивым будет снижение цен на дизель. Слишком уж ситуация нервная. Но ясно, что Белый дом настроен серьезно и готов на решительные меры, чтобы сбить цены перед голосованием.

Гривач допустил, что при дальнейшем ухудшении ситуации США могут прибегнуть к ограничению собственного экспорта дизельного топлива. В начале октября страны G7 совместно с Международным энергетическим агентством приняли решение высвободить до 100 миллионов баррелей дизельного топлива для стабилизации рынка. Трамп также призывал европейские государства задействовать дополнительные запасы.

Фото: РИА «Новости»

Что Россия получит от соглашения

Для Москвы сделка открывает возможность увеличить экспорт нефтепродуктов после периода ограничений. В России действовал запрет на вывоз дизельного топлива, который власти вводили для стабилизации внутреннего рынка. Вице-премьер Александр Новак еще 2 октября заявлял, что при избыточном предложении власти могут частично разрешить экспорт, поскольку возможности хранения топлива ограничены. По мнению Гривача, нынешнее смягчение ограничений не должно существенно повлиять на обеспеченность российского рынка топливом. «Во-первых, объемы пока небольшие. Во-вторых, пик спроса в период сбора урожая завершается, что снижает внутренние потребности», — пояснил он. При этом перспективы увеличения поставок за рубеж зависят от состояния нефтеперерабатывающей отрасли. «Дальнейший рост экспорта дизеля из России будет зависеть от темпов восстановления мощностей по переработке нефти», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: 360.ru

Как дизельная сделка связана с выборами в конгресс

Промежуточные выборы в американский конгресс состоятся 3 ноября. На фоне роста стоимости жизни топливные цены стали одной из важных тем внутриполитической борьбы. Как писала Financial Times, соглашение с Россией может быть связано со стремлением Трампа улучшить положение Республиканской партии перед голосованием. Руководитель отдела энергетической стратегии Citigroup Энтони Юэнь обращал внимание, что в округах с преимущественно республиканским электоратом, как правило, потребляют больше дизельного топлива. Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с 360.ru отметил, что договоренность с Россией вызвала ожидаемые разногласия среди политиков в США.

Соглашение администрации Дональда Трампа с Россией по поводу дизеля спровоцировало вполне типичный раскол для американской политики. Уже выступили многие демократы, которые обвиняют Трампа в том, что он якобы капитулировал перед Россией, сдал Украину — и все ради получения возможности закупать у нас дизель и понизить цены на топливо в канун выборов. Малек Дудаков

По мнению политолога, попытки противников Трампа использовать российскую тему могут оказаться менее значимыми для избирателей, чем ситуация с ценами. «Для него, конечно, важнее снижение цен на топливо. Если оно произойдет внутри Америки в оставшиеся недели до выборов в конгресс, то это, в принципе, для Трампа была бы история позитивная», — отметил он. Вместе с тем Дудаков усомнился, что согласованные объемы российского дизеля позволят существенно снизить стоимость топлива. «Возможно, Трампу тем не менее удастся продать электорату это как-то, что он все-таки своей зацикленностью на внешней политике не забывает об интересах простых американцев», — предположил эксперт.

Фото: 360.ru

Почему Вашингтон ослабил санкции против России

Дизельная сделка выглядит особенно примечательной на фоне санкционной политики США. В сентябре Трамп подписал закон Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, предусматривающий возможность введения дополнительных ограничений против российского энергетического сектора. Документ, в частности, предполагает повышение пошлин на российские товары, включая энергоносители, а также на продукцию стран — крупных покупателей российских нефти и газа. Дудаков допустил, что энергетический кризис заставил Белый дом действовать прагматично и не спешить с применением новых ограничений.

Нужно понимать, что санкционный билль, который был подписан, так и не был реализован в жизни, что вполне ожидаемо. Учитывая энергокризис во всем мире, никто, конечно, те санкции и тарифы сейчас не стал бы реализовывать.

По его мнению, временное смягчение ограничений создает прецедент, который американская администрация может использовать в дальнейшем. Гривач также увидел в соглашении более широкий политический смысл. «Это сигнал России о том, что санкции могут быть ослаблены или даже сняты. Собственно, такие же пробные шары по санкционному режиму ранее запускались и через Минск», — отметил эксперт.

Фото: 360.ru

Может ли конгресс заблокировать соглашение

Противники сделки в американском конгрессе могут попытаться ограничить закупки российских энергоносителей законодательным путем. Дудаков обратил внимание, что юридическая возможность воспрепятствовать соглашению существует. Однако, по его оценке, до ноябрьских выборов принятие соответствующих решений маловероятно. «Что касается того, имеет ли возможность конгресс это все заблокировать — да, имеет. Законодатели сейчас пытаются принимать разные решения, законы, которые бы ограничивали закупку нефти и нефтепродуктов в России. Но это все будет только после выборов, потому что сейчас конгресс в отпуске», — объяснил политолог. Он предположил, что после голосования внимание американских законодателей переключится на внутренние разногласия и бюджетные вопросы.

После выборов будет немножко другая повестка, потому что будет еще и внутренний раскол, обострившийся по итогам этого дня голосования. Там нужно будет все бюджеты принять, в общем, будет не до того.

Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик 10 октября анонсировал двухпартийный законопроект, призванный заблокировать закупки российской нефти. Инициатива получила название «Закон Рональда Рейгана о мире через силу». По словам политика, документ вынесут на рассмотрение Палаты представителей в обход обычной процедуры, а его принятие поддержит подавляющее большинство законодателей. О готовности стать одним из соавторов инициативы заявил конгрессмен-республиканец Дон Бэкон. Как на соглашение отреагировали Украина и Европа Решение Вашингтона вызвало критику со стороны Киева и Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский назвал временное ослабление санкций против российского дизеля несправедливым. Он также выступил против смягчения ограничений без договоренностей о снижении интенсивности боевых действий. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что сейчас не время ослаблять давление на Россию. Министр финансов США Скотт Бессент назвал позицию европейских властей лицемерной.