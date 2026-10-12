Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышку в ведении боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский не заслужил передышку в ведении боевых действий. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Юсефом Раджи. Его слова привел ТАСС .

«Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», — отметил Лавров.

Именно так глава дипведомства прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на утверждения американского лидера Дональда Трампа об энергетическом перемирии. По словам Лаврова, украинский лидер хочет использовать любые слова и идеи, чтобы продвигать заинтересованность в передышке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране «нечего сказать» по теме «энергетического перемирия». Американский лидер Дональд Трамп сообщал, что государства готовы на подобное. Владимир Путин же отмечал, что власти Украины запросили перемирие сразу по ряду направлений.