Неловкий момент для Польши. Захарова ответила Сикорскому за выпад против Лаврова

Захарова: в Польше наступил неловкий момент, о котором говорил Сикорский

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала ситуацию вокруг Конституционного суда Польши. Свое заявление дипломат разместила в телеграм-канале .

Захарова припомнила главе МИД Польши Радославу Сикорскому его слова о «неловком моменте», когда он говорил об участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в министерской встрече стран G20, которая проходит в США.

«Кажется, к вечеру в Польше наступил „неловкий момент“, пан Сикорский, о котором Вы говорили утром в Атланте?» — сыронизировала Захарова.

Ранее она указала, что о «неловком моменте» говорит глава МИД страны, не входящей в «двадцатку», а занимающей на встрече чужое кресло.

Протестующие окружили Конституционный суд Польши и пытаются его штурмовать. К делу подключилась полиция.