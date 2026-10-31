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    Неловкий момент для Польши. Захарова ответила Сикорскому за выпад против Лаврова

    Захарова: в Польше наступил неловкий момент, о котором говорил Сикорский

    Фото: РИА «Новости»

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала ситуацию вокруг Конституционного суда Польши. Свое заявление дипломат разместила в телеграм-канале.

    Захарова припомнила главе МИД Польши Радославу Сикорскому его слова о «неловком моменте», когда он говорил об участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в министерской встрече стран G20, которая проходит в США.

    «Кажется, к вечеру в Польше наступил „неловкий момент“, пан Сикорский, о котором Вы говорили утром в Атланте?» — сыронизировала Захарова.

    Ранее она указала, что о «неловком моменте» говорит глава МИД страны, не входящей в «двадцатку», а занимающей на встрече чужое кресло.

    Протестующие окружили Конституционный суд Польши и пытаются его штурмовать. К делу подключилась полиция.

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