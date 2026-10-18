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    Ситуацию с арестом Navai прояснила Мария Захарова

    Захарова ответила на вопрос об аресте Navai в Казахстане

    Фото: РИА «Новости»

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила, что российские консулы обязаны помогать гражданам страны, оказавшимся в сложной ситуации за границей. Этот комментарий дипломат дала в контексте ситуации с арестом Navai в Казахстане.

    Обсуждать сам случай с музыкантом Мария Захарова не стала. Она пояснила, что сотрудники консульств не расследуют преступления и не решают, виновен ли человек.

    Их задача — защищать права россиян за рубежом и помогать им при проблемах с местными властями.

    Такой порядок закреплен в Консульском уставе России. Защиту граждан и российских компаний за пределами страны Мария Захарова назвала главной задачей консульской службы.

    Как подчеркнула спикер МИД, дипломаты должны реагировать на информацию о задержании или другой беде, в которую попал россиянин. Для этого им иногда приходится ездить в полицейские участки, тюрьмы и колонии.

    Она также отметила, что направление дипломатической ноты властям другой страны — обычный способ официально обратиться к ним по подобному случаю.

    Рэпера Navai задержали в Казахстане по подозрению в контрабанде запрещенных веществ. Российское консульство в Алма-Ате запросило у казахстанских коллег комментарий об этом

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