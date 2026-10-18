Ситуацию с арестом Navai прояснила Мария Захарова

Захарова ответила на вопрос об аресте Navai в Казахстане

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила, что российские консулы обязаны помогать гражданам страны, оказавшимся в сложной ситуации за границей. Этот комментарий дипломат дала в контексте ситуации с арестом Navai в Казахстане.

Обсуждать сам случай с музыкантом Мария Захарова не стала. Она пояснила, что сотрудники консульств не расследуют преступления и не решают, виновен ли человек.

Их задача — защищать права россиян за рубежом и помогать им при проблемах с местными властями.

Такой порядок закреплен в Консульском уставе России. Защиту граждан и российских компаний за пределами страны Мария Захарова назвала главной задачей консульской службы.

Как подчеркнула спикер МИД, дипломаты должны реагировать на информацию о задержании или другой беде, в которую попал россиянин. Для этого им иногда приходится ездить в полицейские участки, тюрьмы и колонии.

Она также отметила, что направление дипломатической ноты властям другой страны — обычный способ официально обратиться к ним по подобному случаю.

Рэпера Navai задержали в Казахстане по подозрению в контрабанде запрещенных веществ. Российское консульство в Алма-Ате запросило у казахстанских коллег комментарий об этом.