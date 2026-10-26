Американский предприниматель Илон Маск бросил вызов 90% западных обозревателей, которые вбили себе в голову, что Украина должна победить в конфликте. Бизнесмен предложил им гореть в аду, заявил сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале .

Сенатор напомнил, что Маск предложил гореть в аду поджигателям войны на Украине, не предлагающим реалистичного решения конфликта и толкающим стороны к эскалации. Он отметил, что это было смелое заявление, так как 90% американской политической и медийной элиты критикуют президента США Дональда Трампа за диалог и дизельную сделку с Россией. Они подают это как «предательство Украины».

Пушков назвал ее представителей «западной коллективной Бабой-Ягой», которая против конструктивного диалога с Москвой и мирного урегулирования конфликта. Трудно передать степень ее одержимости — это нечто из области религиозного фанатизма.

Сенатор добавил, что Маску известно, кому он бросил вызов и насколько сильна и переполнена злоба «коллективная Баба-Яга». Она всегда будет против — против всего, включая мир.

«Баба-Яга по обе стороны Атлантического океана в бешенстве от того, что Украина проигрывает, а вместе с ней проигрывает, несмотря на все санкции, давление, поставки оружия Киеву и вложенные в войну против России сотни миллиардов долларов, и сама Баба-Яга», — подытожил Пушков.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с Маском, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен не мир, а деньги и война.