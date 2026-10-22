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    У Мишустина в составе нового правительства будет 11 заместителей

    Фото: РИА «Новости»

    Премьер-министр России Михаил Мишустин в должности председателя правительства будет трудиться с 11 заместителями. Указ об изменениях в структуре кабмина подписал глава государства Владимир Путин.

    «Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 11 заместителей», — отметили в документе.

    На пост первого заместителя председателя правительства назначили Дениса Мантурова, зампредом правительства — руководителем аппарата кабмина стала Ирина Окладникова.

    Антон Силуанов будет вице-премьером — министром финансов, должность в структуре кабмина новая. Олег Кожемяко стал заместителем премьера — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Андрея Никитина утвердили вице-премьером, управляющим транспортной отраслью.

    Также в новом составе правительства остались на прежних постах Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Алексей Оверчук.

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