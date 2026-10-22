У Мишустина в составе нового правительства будет 11 заместителей
Премьер-министр России Михаил Мишустин в должности председателя правительства будет трудиться с 11 заместителями. Указ об изменениях в структуре кабмина подписал глава государства Владимир Путин.
«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 11 заместителей», — отметили в документе.
На пост первого заместителя председателя правительства назначили Дениса Мантурова, зампредом правительства — руководителем аппарата кабмина стала Ирина Окладникова.
Антон Силуанов будет вице-премьером — министром финансов, должность в структуре кабмина новая. Олег Кожемяко стал заместителем премьера — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Андрея Никитина утвердили вице-премьером, управляющим транспортной отраслью.
Также в новом составе правительства остались на прежних постах Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Алексей Оверчук.