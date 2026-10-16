Новак заявил, что мощности НПЗ по выпуску дизеля вдвое превышают потребности

Возможности российских НПЗ по производству дизельного топлива в два раза перекрывают потребности, даже с поправкой на ремонты их достаточно для экспорта. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, его процитировал ТАСС .

Он отметил, что в России по-прежнему усиливают системы противовоздушной обороны и пассивной защиты нефтеперерабатывающих заводов, компании вкладывают средства в защитные меры.

Ранее Александр Новак ответил на вопрос о продолжении поставок дизеля в Америку из России после апреля 2027 года. По его словам, сейчас переговоров об этом не ведут. Все зависит от того, как ситуация будет развиваться в будущем.

Начало поставок дизтоплива в Америку возможно не раньше чем через две-три недели. Чтобы организовать поставки, нужно подписать контракт, загрузить и зафрахтовать топливо, а после отправить его потребителю.