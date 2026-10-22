Министр обороны Белоусов: НАТО, ЕС и Украина осознанно идут по пути эскалации

Агрессивные действия Запада в отношении России и Белоруссии нарастают, а НАТО, Евросоюз и киевский режим сознательно двигаются к эскалации. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, его процитировал ТАСС .

«Сегодня военно-политическая обстановка вокруг наших стран остается сложной. Отмечаем стремительный рост напряженности и агрессивной деятельности Запада в отношении России и Белоруссии», — сказал он.

По словам Белоусова, отдельную угрозу создает ускоренная милитаризация Европы: промышленность переводят на военные рельсы, а инфраструктуру готовят к быстрому развертыванию вооруженных сил.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что продолжение конфликта на Украине в условиях «стратегического тупика» увеличило риски его распространения на другие государства.