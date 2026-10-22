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    Белоусов предупредил об опасности ускоренной милитаризации Европы

    Министр обороны Белоусов: НАТО, ЕС и Украина осознанно идут по пути эскалации

    Фото: РИА «Новости»

    Агрессивные действия Запада в отношении России и Белоруссии нарастают, а НАТО, Евросоюз и киевский режим сознательно двигаются к эскалации. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, его процитировал ТАСС.

    «Сегодня военно-политическая обстановка вокруг наших стран остается сложной. Отмечаем стремительный рост напряженности и агрессивной деятельности Запада в отношении России и Белоруссии», — сказал он.

    По словам Белоусова, отдельную угрозу создает ускоренная милитаризация Европы: промышленность переводят на военные рельсы, а инфраструктуру готовят к быстрому развертыванию вооруженных сил.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что продолжение конфликта на Украине в условиях «стратегического тупика» увеличило риски его распространения на другие государства.

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