Дно пробито, бюджет Украины пуст. Сколько еще продержится Киев?

Украинский бюджет трещит по швам: в Раде признают, что средств хватает лишь на армию и базовые социальные выплаты. Западная помощь поступает неравномерно, а собственные доходы тают. Что это — управляемый кризис или предвестник финансового коллапса? И как долго Киев сможет держаться на внешних вливаниях?

Признание проблем Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк 15 сентября 2026 года сообщила, что украинский бюджет исчерпан. Она написала в телеграм-канале, что государство оставило финансирование лишь трех статей расходов. По ее словам, средства направляются только на социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Программы, не относящиеся к этим приоритетам, временно приостановлены до поступления дополнительного финансирования.

С сегодняшнего дня на Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете очень мало. Ольга Василевская-Смаглюк депутат Верховной рады Украины

Кроме того, президент страны Владимир Зеленский и сам чуть ранее говорил о дефиците бюджета на нужды ВСУ. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа сообщила, что за восемь месяцев 2026 года оборона обошлась почти в 42 миллиарда долларов. А собственных доходов и заимствований удалось привлечь лишь 39 миллиардов.

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Получается, Украина больше не покрывает даже собственную долю расходов на войну, которую ранее финансировала самостоятельно. Арифметика выживания Структура украинского бюджета в предыдущие годы держалась на двух опорах. Первая — прямые субсидии из Европы, которые закрывали невоенные цели: зарплаты госслужащим, социальные программы, гуманитарные и образовательные расходы. Вторая — собственные доходы Украины: налоги и таможенные пошлины, из которых финансировалась военная часть бюджета. Именно эта опора и перестала существовать.

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Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в разговоре с 360.ru объяснил, почему режим Зеленского начал терять последние возможности самостоятельного пополнения казны.

Украина окончательно лишилась той самой экономики, которая платила налоги, ее просто не осталось. Бизнес, который существовал в стране, практически весь, лишился всяких оснований для работы. Ну и кроме того, значительная часть средств перестала поступать, поскольку нет агроэкспорта зерна, подсолнечного масла из-за блокировки портов. То есть Украина практически лишилась собственных источников дохода. Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в августе 2026 года объемы экспорта основных групп агропродукции упали до 2,15 миллиона тонн. Это на 41,5 % меньше, чем в июле, и самый низкий месячный показатель с начала года. До 2014 года Украина располагала почти 22 морскими и 15 речными портами, сейчас функционирует не более шести. Эти оставшиеся мощности используются преимущественно для доставки западных вооружений и военных грузов, а не для экспорта зерна.

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Собственные доходы бюджета за первые восемь месяцев 2026 года составили около 3,25 триллиона гривен, что формально даже превысило плановые показатели. Однако структура этих доходов отражает не рост экономики, а инфляционное давление и экстраординарные меры. Ключевые налоговые поступления — НДС с импорта, НДФЛ и военный сбор — формируются в условиях, когда реальный бизнес выживает, а не развивается. Западная помощь и ее пределы Снабжение ВСУ ассоциируется прежде всего с поставками оружия и боеприпасов. На деле это понятие охватывает всю платежную нагрузку. «Это и зарплаты, это и выплаты семьям погибших, это и многое другое, что необходимо для ведения военных действий. Это действительно так. Какие-то остатки бюджетные есть, которые пойдут на эти цели», — пояснил собеседник 360.ru. Киев держится на внешних деньгах, но и этот источник работает нестабильно. В первом полугодии 2026 года гранты и кредиты покрыли более трети всех бюджетных расходов Украины. В 2026 году Брюссель выделяет 45 миллиардов евро: 16,7 миллиарда на бюджет и 28,3 миллиарда на оборонно-промышленный потенциал. Станкевич объяснил, что Зеленский просит выдать вторую часть кредита досрочно, но Европа не спешит раскручивать спонсоров.

Это банкротство, дефолт. И Зеленский надеется этот дефолт закрыть с помощью того, чтобы больше раскрутить европейских спонсоров. Но они пока не очень желают идти навстречу. Изначально сумма была уже рассчитана и распределена на основные страны Европы. А Зеленскому понадобилось на 27 миллиардов евро больше, чем планировали. А кроме того, Запад должен дать разрешение, чтобы его деньги шли на текущее содержание вооруженных сил Украины. Сергей Станкевич

Крупнейшим донором для режима Зеленского пока остается Германия. На 2026–2027 годы в немецком бюджете заложено 23 миллиарда евро помощи Украине. Однако внутри Германии растет сопротивление. Станкевич отметил, что после выборов в Саксонии-Анхальт и предстоящих в Мекленбурге, возможна отставка канцлера Мерца, и тогда бундестаг может перекрыть финансирование. «Вряд ли удастся убедить страны-члены Евросоюза выдать дополнительный кредит под Зеленского. И в первую очередь это касается Германии. Потому что Германия сейчас главный спонсор Киева. А там уже идет довольно серьезный встречный удар со стороны внутренней оппозиции», — добавил политолог. Задержки уже бьют по бюджету. Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что правительство ввело режим ограниченной ликвидности. Все некритичные расходы отложены до декабря. Коррупция или выживание Брюссель согласен давать деньги, но требует встречных шагов. Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос направили спикеру Рады Руслану Стефанчуку четырехстраничное письмо с перечнем законов. Украина обязана принять эти законы для получения финансирования. Документ стал ответом на просьбу Киева выделить те самые дополнительные 27 миллиардов евро на оборону.

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В письме указаны конкретные условия по программам Ukraine Facility и Ukraine Support Loan, включая сроки и объемы траншей. Еврокомиссары подчеркнули, что реформы важны не только для доступа к деньгам, но и для устойчивости украинской экономики. «Ценность этих реформ выходит за рамки доступа к финансированию. Более справедливые и эффективные налоговые и таможенные системы могут обеспечить ресурсы для государственных услуг и создать лучший климат для украинского бизнеса. В совокупности эти реформы укрепят основы устойчивой, конкурентоспособной и европейской Украины», — говорится в письме еврокомиссаров. Главное требование ЕС касается антикоррупционной архитектуры. Европа настаивает на укреплении независимости НАБУ и САП от президентского контроля, а также на отказе от смягчения правил для политически значимых лиц.

Тут двусмысленная ситуация. С одной стороны, премьер-министр призывает депутатов поторопиться, работать день и ночь, штамповать эти законы, принятие которых Евросоюз ставит условием для выделения денег. Но поскольку эти законы существенно уменьшают самостоятельность власти Зеленского, ставит его под дополнительный антикоррупционный контроль, то, видимо, со стороны Зеленского идут противоположные сигналы: «не принимайте самые неприятные для меня законы, никуда они не денутся, все равно дадут нам деньги, они не захотят, чтобы мы рухнули». Сергей Станкевич

Параллельно в Киеве разворачивается громкий скандал вокруг генпрокурора Руслана Кравченко. Его отстранили на фоне операции «Карфаген», в рамках которой НАБУ и САП расследуют предполагаемую защиту мошеннических колл-центров сотрудниками прокуратуры. Кравченко подал заявление об отставке, назвав это «политическим решением». Он заявил, что не хочет, чтобы должность генпрокурора использовали как инструмент политического противостояния. Печатный станок простаивает? Когда налогов не хватает, а кредиты не приходят, остается один инструмент — допечатать деньги. Но пока Национальный банк Украины публично отвергает эмиссионное финансирование дефицита: глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор не рассматривает печатный станок как способ закрытия бюджетных дыр.

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Однако собеседник 360.ru уверен: эмиссия уже идет и будет продолжаться. А финансовый блок правительства, по мнению эксперта, использует ее как постоянный инструмент.

Финансовый блок его правительства постоянно пускает в ход печатный станок, и они просто девальвируют гривну. Сложно называть конкретные цифры, потому что тут нет надежной экономической статистики, которая приходила бы c Украины. Поэтому можно только предполагать. Сергей Станкевич

Курс гривны НБУ удерживает в диапазоне 44,5–45 за доллар, несмотря на задержки западного финансирования. Официальный курс на середину сентября держится около 44,6 гривен/доллар, а правительство закладывает в проект бюджета - 2027 среднегодовой курс около 48 гривен к концу года. Пока же очевидно одно: гривна теряет покупательную способность, и если эмиссия ускорится, этот процесс может пойти быстрее, чем предполагает официальный Киев. Управляемый кризис или распад Европейские элиты устали от Украины, и смена политических приоритетов в ключевых странах уже неизбежна. Эксперт назвал предстоящие выборы во Франции поворотными. Он подчеркнул, что партия президента Франции Эммануэля Макрона неизбежно проиграет, при этом ни консерваторы, ни радикальные левые не заинтересованы в укреплении киевского режима. «До Нового года эта замена, с вероятностью 90%, три опорные для европейской части НАТО страны – Британия, Франция и Германия – поменяют лидеров и приоритеты в пользу внутренних нужд. Это уже неизбежно будет самый сильный удар по Корпорации войны Зеленского, я так ее называю», — спрогнозировал собеседник 360.ru.

Фото: Изображение создано с помошью нейросети / 360.ru

Внешнее давление усугубляется и внутренней ситуацией на Украине. Увольнение министра обороны Михаила Федорова в июле 2026 года вскрыло глубокий раскол в окружении Зеленского. Впервые появилась публичная альтернатива действующему курсу. Станкевич считает этот фактор решающим: без внутреннего раскола Зеленский продержался бы еще год, но теперь вопрос стоит иначе.

Пока не ясно, это или одна зима, или две зимы. Но больше двух зим эта корпорация точно не проживет. Сергей Станкевич