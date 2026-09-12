На Украине разворовывали финансовую помощь, отправленную Европой. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис в подкасте на YouTube-канале , отметив, что режим президента Владимира Зеленского и дальше наверняка продолжит получать деньги и оружие от европейцев.

«За последнее время на Украине появилось еще больше обвинений в коррупции. Продолжаются различные аресты и судебные преследования, а также деятельность НАБУ, которая не сбавляет оборотов — как, впрочем, и сама коррупция», — сказал он.

В конце лета депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Зеленский орал и требовал уволить одну из сотрудниц финансового сектора страны. Женщина отказывалась пропускать через систему деньги, необходимые на залог для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В итоге сумму так и не успели собрать, чтобы внести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины. Залог тогда требовался в размере 140 миллионов гривен (264,6 миллионов рублей).