«Слишком увлекся властью». Маск описал свое нахождение в Белом доме

Маск: во время нахождения в Белом доме я слишком увлекся властью

Американский предприниматель Илон Маск признался, что ему вскружило голову нахождение в Белом доме. В интервью биографу Уолтеру Айзексону он согласился с тем, что слишком увлекся властью, сообщило РИА «Новости» .

По словам бизнесмена, в этом было что-то крутое, ведь он находился в Овальном кабинете во время принятия судьбоносных решений. Временами он даже влиял на происходящее.

«Но я думаю, мне следовало больше оставаться в тени и, пожалуй, ограничить это одним-двумя месяцами, потому что за этот срок ты уже видишь практически все, что только можно увидеть», — сказал Маск.

Писатель Айзексон в своей книге попытался разгадать феномен успеха американского предпринимателя — создателя SpaceX, Tesla и Neuralink. Маск продемонстрировал миру, как превратить детские мечты в многомиллиардные бизнесы, способные изменить будущее человечества.

Ранее в США сообщили, что Маск распорядился ограничить доступ Киеву к услугам спутниковой связи военного назначения Starshield из-за атак ВСУ по российским НПЗ.