360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Слишком увлекся властью». Маск описал свое нахождение в Белом доме

    Маск: во время нахождения в Белом доме я слишком увлекся властью

    Фото: РИА «Новости»

    Американский предприниматель Илон Маск признался, что ему вскружило голову нахождение в Белом доме. В интервью биографу Уолтеру Айзексону он согласился с тем, что слишком увлекся властью, сообщило РИА «Новости».

    По словам бизнесмена, в этом было что-то крутое, ведь он находился в Овальном кабинете во время принятия судьбоносных решений. Временами он даже влиял на происходящее.

    «Но я думаю, мне следовало больше оставаться в тени и, пожалуй, ограничить это одним-двумя месяцами, потому что за этот срок ты уже видишь практически все, что только можно увидеть», — сказал Маск.

    Писатель Айзексон в своей книге попытался разгадать феномен успеха американского предпринимателя — создателя SpaceX, Tesla и Neuralink. Маск продемонстрировал миру, как превратить детские мечты в многомиллиардные бизнесы, способные изменить будущее человечества.

    Ранее в США сообщили, что Маск распорядился ограничить доступ Киеву к услугам спутниковой связи военного назначения Starshield из-за атак ВСУ по российским НПЗ.

    Читайте также

    Маск ограничил доступ Украины к системе Starshield — WSJ

    Трамп поблагодарил Маска за щедрое обещание раздать детям акции SpaceX

    Маск предсказал, что люди окажутся под властью ИИ

    White House

    Маск заявил, что планирует наделить Tesla Roadster сознанием

    Стоп-кадр видео

    Трамп оценил летающий суперкар Илона Маска

    В США рассказали, кто приказал ограничить Starshield для ВСУ

    Ministry of Defense of Ukraine

    «Бойня продолжится». Маск призвал Зеленского к отставке

    Официальный сайт президента Украины

    Маск ответил на претензии Украины из-за ограничений работы Starlink

    Сикорский пригрозил Маску после ограничения работы Starlink для ВСУ

    Илон Маск призвал Украину найти нового лидера

    White House