Трамп назвал Маска на 80% супергением

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в большинстве случаев действует, как супергений. Президент США Дональд Трамп заявил об этом на предвыборном выступлении в Северной Каролине, сообщил ТАСС .

«Он отличный человек. Я говорю, что [он на] 80% супергений. [Что касается] 20%, мне надо подумать об этом. Но он действительно замечательный человек», — сказал глава Белого дома.

Трамп сделал аналогичное заявление в сентябре 2025 года после публичной ссоры с Маском. Он заявил, что на 80% технологический магнат является супергением, а на оставшиеся 20% — источником проблем. Президент США утверждал, что бывшему соратнику придется вернуться в Республиканскую партию из-за отсутствия альтернативы.

Сам Маск сожалел, что увлекся властью и задержался в Белом доме. Он заявлял, что нужно было оставаться в тени.