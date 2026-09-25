Бывший пресс-секретарь Зеленского призналась в страхе за свою семью

Мендель рассказала о страхе за себя и семью после критики Зеленского

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опасается за свою безопасность и безопасность своей семьи. Об этом она сказала в интервью немецкому журналисту Патрику Баабу на его YouTube-канале .

«Я чувствую себя не в безопасности. Я боюсь за себя и семью», — призналась Мендель.

По ее словам, причиной опасений она считает не внесение своего имени в базу украинского сайта «Миротворец», а отношения с Зеленским и его ближайшим окружением.

В последние месяцы бывший пресс-секретарь украинского президента публично критиковала Зеленского, в частности обвиняла его в коррупции и выступала против продолжения конфликта с Россией.

Политолог Сергей Станкевич объяснял 360.ru, что Мендель публично критикует Зеленского, так как считает свои знания о президенте профессиональным активом.