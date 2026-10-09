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    Медведчук назвал компанию Fire Point симбиозом коррупции на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Компания Fire Point является симбиозом неограниченной коррупции на Украине и подлости государств НАТО, которые всячески подталкивают народ продолжать бессмысленную бойню. Об этом заявил глава «Другой Украины» Виктор Медведчук.

    По мнению бывшего лидера запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», это расширяет эскалацию и географию войны.

    «„Чудо-оружие“ Fire Point — прямое участие Запада в войне против России, направленное на обеспечение атакующего потенциала украинских войск, создание прямых военных рисков для стран, чья промышленность участвует в нанесении ударов по России», — подчеркнул Медведчук.

    Ранее политик также заявлял, что Чехия и Словакия встраиваются в украинский конфликт. При этом государства демонстрируют заинтересованность в его разрешении. К тому же, местные компании продолжают поставлять Украине оружие.

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