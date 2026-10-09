Компания Fire Point является симбиозом неограниченной коррупции на Украине и подлости государств НАТО, которые всячески подталкивают народ продолжать бессмысленную бойню. Об этом заявил глава «Другой Украины» Виктор Медведчук.

По мнению бывшего лидера запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», это расширяет эскалацию и географию войны.

«„Чудо-оружие“ Fire Point — прямое участие Запада в войне против России, направленное на обеспечение атакующего потенциала украинских войск, создание прямых военных рисков для стран, чья промышленность участвует в нанесении ударов по России», — подчеркнул Медведчук.

Ранее политик также заявлял, что Чехия и Словакия встраиваются в украинский конфликт. При этом государства демонстрируют заинтересованность в его разрешении. К тому же, местные компании продолжают поставлять Украине оружие.