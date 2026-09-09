«Дорогой друг». Путин обратился к Ким Чен Ыну

Отношения России и Северной Кореи строились в духе добрососедства и впредь останутся такими. Об этом президент Владимир Путин сообщил в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 78-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, сообщило ЦТАК .

Путин поздравил Ким Чен Ына с праздником и отметил, что за прошедший период Северная Корея достигла больших успехов. Она укрепила позиции на мировой арене и показала социально-экономический рост.

Президент отметил, что отношения России и КНДР всегда строились на принципах взаимопомощи, дружбы и добрососедства.

«Поэтому, без сомнения, я продолжу тесно сотрудничать с вами для дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами», — сказал глава государства.

Ранее между Россией и КНДР открылось прямое автомобильное сообщение. Мост проложили через реку Туманную.