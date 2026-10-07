Трамп заявил о запланированном разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп планирует вскоре провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
Журналисты задали главе Соединенных Штатов вопрос о возможной беседе с Путиным.
«У меня запланирован телефонный разговор [с президентом РФ]», — сказал Трамп.
На уточнение о сроках американский президент ответил не конкретной датой и временем, а лишь обозначил диапазон.
«Очень скоро», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что США представят новую серию военных беспилотников, которые, по его словам, станут самыми совершенными в мире. Весной американские силы применяли против Ирана ударные беспилотники LUCAS, конструктивно схожие с иранскими Shahed и российскими «Геранями».