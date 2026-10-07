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    Трамп заявил о запланированном разговоре с Путиным

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп планирует вскоре провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

    Журналисты задали главе Соединенных Штатов вопрос о возможной беседе с Путиным.

    «У меня запланирован телефонный разговор [с президентом РФ]», — сказал Трамп.

    На уточнение о сроках американский президент ответил не конкретной датой и временем, а лишь обозначил диапазон.

    «Очень скоро», — сказал он.

    Ранее Трамп заявил, что США представят новую серию военных беспилотников, которые, по его словам, станут самыми совершенными в мире. Весной американские силы применяли против Ирана ударные беспилотники LUCAS, конструктивно схожие с иранскими Shahed и российскими «Геранями».