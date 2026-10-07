Трамп заявил о запланированном разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует вскоре провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме .

Журналисты задали главе Соединенных Штатов вопрос о возможной беседе с Путиным.

«У меня запланирован телефонный разговор [с президентом РФ]», — сказал Трамп.

На уточнение о сроках американский президент ответил не конкретной датой и временем, а лишь обозначил диапазон.

«Очень скоро», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что США представят новую серию военных беспилотников, которые, по его словам, станут самыми совершенными в мире. Весной американские силы применяли против Ирана ударные беспилотники LUCAS, конструктивно схожие с иранскими Shahed и российскими «Геранями».