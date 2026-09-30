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    Пушков предрек, что следующий после Мерца канцлер ФРГ тоже долго не протянет

    Фото: РИА «Новости»

    Следующий после Фридриха Мерца канцлер Германии тоже долго не продержится. Причина — несостоятельная политика правящих элит. Об этом член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков написал в своем телеграм-канале.

    «В этих условиях быстрая смена руководителей является неизбежным следствием глубокого социального кризиса и общей нестабильности в европейских обществах», — отметил он.

    Пушков напомнил, что в последние годы Германия, как и некоторые другие страны Западной Европы, столкнулась с крупными вызовами, с которыми традиционно правящие партии и их лидеры оказались неспособны справиться. В их числе: бесконтрольная миграция, разрыв экономических и энергетических связей с Россией.

    В середине сентября стало известно, что правящая коалиция Германии не смогла договориться о снижении цен на топливо.

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