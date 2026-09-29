Пинский заявил, что первое заседание Госдумы проведет депутат Петров

Первое заседание Госдумы будет вести депутат от «Единой России» Юрий Петров. Об этом сообщил руководитель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания ГД девятого созыва Виктор Пинский, его слова привел ТАСС .

Заседание состоится 30 сентября. На нем также утвердят глав всех 34 комитетов Госдумы.

«Сегодня мы утвердили порядок открытия первого заседания Государственной думы. По договоренности вести заседание будет депутат трех созывов Юрий Александрович Петров. Это юрист, преподаватель, ученый, который является специалистом в области уголовного и административного законодательства», — рассказал Пинский.

Ранее стало известно, что фракция «Единой России» единогласно выдвинула Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы. Вопрос о будущем руководстве Госдумы обсуждали и в Кремле: президент России Владимир Путин поддержал сохранение Володина во главе палаты.