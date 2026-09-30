Путин напомнил, что референдум 2022 года прошел в сложнейших условиях

Референдум 2022 года о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошел в сложнейших условиях. Об этом на первом пленарном заседании Госдумы нового созыва напомнил президент России Владимир Путин. Трансляцию вели на сайте Кремля.

«В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким — воссоединиться с Россией, со своим народом», — подчеркнул глава государства.

Референдумы о вхождении в состав РФ новых территорий прошли четыре года назад. Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей однозначно высказались за присоединение к России.

В среду, 30 сентября, прошло первое заседание Госдумы IX созыва. Выборы проходили с 18 по 20 сентября.По федеральным спискам 5%-ный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Подавляющее большинство мандатов получила ЕР.