Ушаков рассказал о поздравлениях Путина с днем рождения зарубежными лидерами

Многие зарубежные лидеры поздравили с днем рождения президента России Владимира Путина в формате писем. Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, чьи слова привел ТАСС.

«Получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина», — сказал он.

Имена остальных лидеров, позравивших российского президента в такой форме, Ушаков не уточнил. Он добавил, что в графике Путина на 7 октября есть телефонные разговоры с главами других государств, которые поздравят его лично.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что день своего 74-летия Путину предстоит провести в рабочем режиме, а полностью праздничным день рождения был крайне редко.