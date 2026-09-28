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    Путин поддержал Володина на должности спикера ГД нового созыва

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нового созыва. Об этом он заявил на встрече с руководителями политических объединений, передало РИА «Новости».

    «Я со своей стороны полностью поддерживаю идею о выдвижении Володина Вячеславовича Викторовича», — сказал глава государств.

    Выборы в Госдуму проходили три дня: с 18 по 20 сентября. По их результатам избрались представители политических партий и четыре самовыдвиженца.

    Володин занимает пост председателя Госдумы с 2016 года. Он получил более 99% на выборах в своем округе. По результатам выборов в Госдуму лидирует «Единая Россия».

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