Россия готовилась к возобновлению переговоров с Украиной после завершения выборов. Но в единый день голосования боевики совершили попытку удара по Москве и атаковали избирательные участки. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в ночь с 19 на 20 сентября, когда начался основной день голосования, украинские боевики предприняли попытку массового удара по Москве. . «Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону», — отметил Путин.

«Мы сказали, что до выборов переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить контакты. Но что произошло в последнее время — тоже всем хорошо известно», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что с инициативой возобновить переговоры выступила украинская сторона после срыва в Стамбуле.

Он добавил, что под удары попали избирательные участки, а также дома председателей территориальных комиссий в других регионах, где налеты беспилотников привели к ранениям и человеческим жертвам.

Путин напомнил, что украинские боевики также наносили удары по гражданским объектам, включая склады российских маркетплейсов.

«Никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, а только ухудшат их положение», — заявил президент России.

Он подчеркнул, что условия для начала переговоров давно известны. Но после поведения противника Россия подготовит качественный ответ.

«Все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов России», — добавил Путин.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в пятницу, 25 сентября, в ходе оглашения итогов голосования объявила минуту молчания в память о погибших от атак ВСУ членах участковых избирательных комиссий.

Она подчеркнула, что в ходе обстрелов и воздушных атак погибли шесть человек, работавшие в УИК Херсонской и Запорожской областей, Луганской Народной Республики, а также Белгородской области.