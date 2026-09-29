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    ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы девятого созыва

    Shatokhina Natalia/news.ru
    Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

    Центризбирком зарегистрировал депутатов Госдумы девятого созыва, которых избрали по федеральному избирательному округу. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

    Члены ЦИК приняли постановление о регистрации депутатов, которых избрали по спискам, единогласно.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти. Глава государства подчеркнул: выборы были организованы на высоком уровне, а члены избирательных комиссий «следовали духу и букве закона».

    Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги выборов в Государственную думу девятого созыва 25 сентября. Кампания проходила с 18 по 20 сентября и заметно отличалась от предыдущих, а явка побила рекорд. Подробнее — в нашей статье.

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