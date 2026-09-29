ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы девятого созыва

Центризбирком зарегистрировал депутатов Госдумы девятого созыва, которых избрали по федеральному избирательному округу. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Члены ЦИК приняли постановление о регистрации депутатов, которых избрали по спискам, единогласно.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти. Глава государства подчеркнул: выборы были организованы на высоком уровне, а члены избирательных комиссий «следовали духу и букве закона».

Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги выборов в Государственную думу девятого созыва 25 сентября. Кампания проходила с 18 по 20 сентября и заметно отличалась от предыдущих, а явка побила рекорд. Подробнее — в нашей статье.