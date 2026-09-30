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    Путин поздравил соотечественников с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

    Путин поздравил граждан России с Днем воссоединения

    Фото: РИА «Новости»

    День воссоединения исторических регионов с Россией воплотил стремление народа к восстановлению исторического единства, стал символом праведной борьбы за свободу и справедливость. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы IX созыва, его слова привела пресс-служба Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор на референдумах в сложнейших прифронтовых условиях и в строгом соответствии с международным правом.

    Он напомнил о подвиге ополченцев 2014 года и героев специальной военной операции.

    «Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна, шефскую помощь оказывают субъекты Федерации», — подчеркнул президент.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил земляков с праздником и рассказал о гуманитарных проектах по поддержке новых регионов.

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