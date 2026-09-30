Путин поздравил соотечественников с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

День воссоединения исторических регионов с Россией воплотил стремление народа к восстановлению исторического единства, стал символом праведной борьбы за свободу и справедливость. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы IX созыва, его слова привела пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор на референдумах в сложнейших прифронтовых условиях и в строгом соответствии с международным правом.

Он напомнил о подвиге ополченцев 2014 года и героев специальной военной операции.

«Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна, шефскую помощь оказывают субъекты Федерации», — подчеркнул президент.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил земляков с праздником и рассказал о гуманитарных проектах по поддержке новых регионов.