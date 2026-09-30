Песков назвал оголтелыми заявления из Европы о блокаде Калининградской области

В России фиксируют исходящие из Европы заявления о намерениях блокады Калининградской области и расценивают их как оголтелые. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, его процитировал ТАСС .

«Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши, из других европейских стран — достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда», — сказал он.

Песков отметил, что ядерный ответ на любые попытки блокировать, к примеру, Калининградскую область прописан в нормативных документах России. Именно об этом российские дипломаты и стремятся напомнить «горячим головам» в Европе.

Ранее руководитель российской делегации на пленарном заседании Форума ОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что страны НАТО отрабатывают в Балтийском море сценарии блокады Калининградской области и изоляции портов России на северо-западе, включая и Санкт-Петербург.