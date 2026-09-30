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    Песков назвал оголтелыми заявления из Европы о блокаде Калининградской области

    Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

    В России фиксируют исходящие из Европы заявления о намерениях блокады Калининградской области и расценивают их как оголтелые. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, его процитировал ТАСС.

    «Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши, из других европейских стран — достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда», — сказал он.

    Песков отметил, что ядерный ответ на любые попытки блокировать, к примеру, Калининградскую область прописан в нормативных документах России. Именно об этом российские дипломаты и стремятся напомнить «горячим головам» в Европе.

    Ранее руководитель российской делегации на пленарном заседании Форума ОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что страны НАТО отрабатывают в Балтийском море сценарии блокады Калининградской области и изоляции портов России на северо-западе, включая и Санкт-Петербург.

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