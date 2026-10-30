Евросоюзу напророчили беспомощность перед трудной зимой из-за отказа от российских энергоресурсов
Дмитриев: зима для Европы будет трудной из-за отказа от энергоресурсов из РФ
Отрезанный от российских энергоресурсов Евросоюз оказался беспомощными перед лицом трудной зимы. Так отреагировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на публикацию в Politico. Свое мнение российский политик написал в соцсети Х.
Статья в издании вышла под заголовком «Правительства ЕС беспомощны на фоне роста цен на энергоресурсы до самых высоких за четыре года показателей». В подзаголовке авторы отметили, что предстоящая зима будет сложной, однако у властей ЕС нет для этого решения.
«Как уже много раз предупреждали, вот что случается, когда чиновники ЕС отрезают Европу от российских энергоресурсов», — написал Дмитриев.
Политика стран Евросоюза напоминает завершение гонки разбитых машин NASCAR, заявил ранее Дмитриев. В качестве наглядного примера он опубликовал видео со столкновением автомобилей на гонках.