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    Евросоюзу напророчили беспомощность перед трудной зимой из-за отказа от российских энергоресурсов

    Дмитриев: зима для Европы будет трудной из-за отказа от энергоресурсов из РФ

    Фото: РИА «Новости»

    Отрезанный от российских энергоресурсов Евросоюз оказался беспомощными перед лицом трудной зимы. Так отреагировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на публикацию в Politico. Свое мнение российский политик написал в соцсети Х.

    Статья в издании вышла под заголовком «Правительства ЕС беспомощны на фоне роста цен на энергоресурсы до самых высоких за четыре года показателей». В подзаголовке авторы отметили, что предстоящая зима будет сложной, однако у властей ЕС нет для этого решения.

    «Как уже много раз предупреждали, вот что случается, когда чиновники ЕС отрезают Европу от российских энергоресурсов», — написал Дмитриев.

    Политика стран Евросоюза напоминает завершение гонки разбитых машин NASCAR, заявил ранее Дмитриев. В качестве наглядного примера он опубликовал видео со столкновением автомобилей на гонках.

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