Песков рассказал о формате послания Путина Федеральному собранию

В Кремле не планируют менять формат послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, дата, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, пока не известна. Также неясно, огласят ли его до конца 2026 года, учитывая новый созыв Госдумы и обновление состава сенаторов.

«Когда президент посчитает необходимым, он огласит послание», — поделился Песков.

В 2025 году глава государства пропустил оглашение послания Федеральному собранию. Аналогичная ситуация сложилась в 2017 и 2022 годах. Послание же 2024 года стало самым продолжительным в истории страны и заняло два часа и шесть минут.