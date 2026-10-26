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    Песков рассказал о формате послания Путина Федеральному собранию

    Песков: менять формат послания Путина Федеральному собранию не собираются

    Фото: РИА «Новости»

    В Кремле не планируют менять формат послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    По словам представителя Кремля, дата, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, пока не известна. Также неясно, огласят ли его до конца 2026 года, учитывая новый созыв Госдумы и обновление состава сенаторов.

    «Когда президент посчитает необходимым, он огласит послание», — поделился Песков.

    В 2025 году глава государства пропустил оглашение послания Федеральному собранию. Аналогичная ситуация сложилась в 2017 и 2022 годах. Послание же 2024 года стало самым продолжительным в истории страны и заняло два часа и шесть минут.

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