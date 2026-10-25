В Кремле заявили об отсутствии планов оглашения послания Путина парламенту

Песков: в 2026 году не будет оглашения послания президента Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин пока не планировал оглашение послания Федеральному собранию в этом году. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется», — сказал представитель Кремля.

ТАСС сообщил со ссылкой на Пескова, что Путин огласит послание парламенту, когда посчитает это целесообразным.

В декабре 2025 года российский лидер пропустил оглашения традиционного послания Федеральному собранию. Это был не первый раз, когда его было. До этого аналогичная ситуация сложилась в 2017 и 2022 годах.

В 2024 году послание было оглашено — оно стало самым продолжительным в истории и заняло два часа и шесть минут.