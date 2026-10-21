Политолог объяснил, зачем спецпосланник США Уиткофф прилетел в Россию в девятый раз

Прибывший 21 октября в Санкт-Петербург спецпосланник США Стив Уиткофф привез в Россию предложения коллективного Запада по урегулированию украинского конфликта. На это в беседе с 360.ru указал политолог Малек Дудаков.

По его словам, позиция американского переговорщика осложняется тем, что план Соединенных Штатов по этому вопросу не сочетается в полной мере с планом Европы.

«Есть план американцев, который не так давно утекал в прессу: заморозка конфликта, предоставление Украине гарантий на уровне пятой статьи Устава НАТО, смягчение санкций в отношении России и так далее. Есть план европейцев, более ястребиный: замораживаем конфликт, принимаем Украину в альянс», — напомнил эксперт.

Дудаков добавил, что эти предложения не дотягивают до требований российской стороны, которой нужны демилитаризация Украины и освобождение территорий в рамках конституционных границ России.

Подробнее о том, с чем Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург и какими были все его визиты в Россию, читайте в нашей статье.