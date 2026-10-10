Европейцы попытались настроить страны глобального Юга против России, спекулируя на тему мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, чьи слова привел ТАСС .

Дипломат в ходе заседания Совбеза ООН по Украине обвинил Европу в спекуляциях на теме мировой продбезопасности. Европейцы заявляют о якобы катастрофических последствиях для всего мира, но при этом преследуют вполне конкретную цель.

«Настроить государства глобального Юга против России, возложив на нашу страну ответственность за возможные перебои с поставками продовольствия и удобрений», — сказал он.

При этом европейцы, якобы переживающие о голодающих, замалчивают удары Украины по гражданским судам. Дипломат подчеркнул, что именно действия режима президента Владимира Зеленского приводят к сбоям поставок зерна и удобрений, возникновению их дефицита и росту инфляции.

Он напомнил, что украинские боевики целенаправленно уничтожают российские предприятия по производству минеральных удобрений и серы. Кроме того, ВСУ специально нарушают цепочки поставки сельхозпродукции из РФ и дискредитируют российских экспортеров.

Ранее президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой стабилизировать зерновые поставки.