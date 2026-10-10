Европа планирует настроить страны глобального Юга против России — Небензя
Небензя: ЕС спекулирует на продбезопасности, настраивая глобальный Юг против РФ
Европейцы попытались настроить страны глобального Юга против России, спекулируя на тему мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, чьи слова привел ТАСС.
Дипломат в ходе заседания Совбеза ООН по Украине обвинил Европу в спекуляциях на теме мировой продбезопасности. Европейцы заявляют о якобы катастрофических последствиях для всего мира, но при этом преследуют вполне конкретную цель.
«Настроить государства глобального Юга против России, возложив на нашу страну ответственность за возможные перебои с поставками продовольствия и удобрений», — сказал он.
При этом европейцы, якобы переживающие о голодающих, замалчивают удары Украины по гражданским судам. Дипломат подчеркнул, что именно действия режима президента Владимира Зеленского приводят к сбоям поставок зерна и удобрений, возникновению их дефицита и росту инфляции.
Он напомнил, что украинские боевики целенаправленно уничтожают российские предприятия по производству минеральных удобрений и серы. Кроме того, ВСУ специально нарушают цепочки поставки сельхозпродукции из РФ и дискредитируют российских экспортеров.
Ранее президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой стабилизировать зерновые поставки.