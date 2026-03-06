Более 1,5 тысячи российских дальнобойщиков застряли в Иране

Из-за эскалации на Ближнем Востоке из Ирана не могут выехать свыше 1500 россиян-дальнобойщиков. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Большинство водителей сейчас находятся в городе Астара, через который проходит торговый маршрут, соединяющий Иран и Азербайджан.

Дальнобойщики везли в исламскую республику зерно, крупу и муку, а вывозили овощи и фрукты. Если в ближайшее время их не выпустят из страны, товар испортится и принесет убытки на сотни миллионов.

Также из-за срыва поставок в Северо-Кавказском федеральном округе может возникнуть дефицит помидоров, лимонов, грейпфрутов, винограда, перцев, черешни.

В ночь на 6 марта из республики выпустили около 100 фур. В очереди на выезд продолжают стоять 1400 грузовиков.

Ранее бывший британский дипломат Аластер Крук допустил, что арабские страны в будущем могут отказаться от американских баз на своей территории. Он объяснил, что из-за атак Ирана многие государства региона перестали чувствовать себя в безопасности.