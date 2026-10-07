Индия предложила три условия перемирия на Украине

Hindustan Times: Индия предложила план перемирия на Украине из трех пунктов

Индия предложила план прекращения огня на Украине, который включает три меры для защиты инфраструктуры и судоходства в Черном море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

Согласно предложению, стороны должны прекратить удары по энергетическим объектам и другой инфраструктуре, обеспечить бесперебойные поставки энергоносителей и зерна через черноморские порты, а также не атаковать коммерческие суда.

Как отмечает издание, индийскую инициативу представили украинскому руководству во время визита министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Киев в прошлом месяце.

Источники газеты связали заинтересованность республики в урегулировании с необходимостью сохранить стабильные поставки российских энергоносителей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали контактов с США по трехсторонней встрече с Украиной.