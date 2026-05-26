Политолог Матюшенков рассказал, что Россия укрепляет позиции на китайском рынке продуктов питания

В последние годы Россия значительно увеличила экспорт своих товаров в Китай. Среди популярных продуктов — зерно, мясо, молочные продукты и корма. Успех российских товаров на китайском рынке обусловлен их доступностью и высоким качеством. Об этом рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков в беседе с ОТР .

Поставки товаров российского производства в Китай в 2023–2025 годах показали значительный рост. Экспорт плодов и овощей вырос почти в семь раз, а кормов и кормовых добавок — на 48%. Свинина показала рост почти вдвое, а молочные продукты — на 1389%.

Пшеница — один из лидеров экспорта в Китай. В 2021 году было отправлено около 55 тысяч тонн зерна, а к 2025 году этот показатель превысил 80 тысяч тонн. Качественная российская пшеница привлекательна ценой: одна тонна продукта с содержанием белка 12,5% стоит около 238 долларов, что дешевле аналогичных поставок из Евросоюза, США и Австралии.

Как отметил специалист, спрос на российскую агропродукцию в 2024–2026 годах может ускориться из-за геополитической переориентации логистики и разрыва цепочек с ЕС.

«Существенную роль сыграло ценовое преимущество: российская пшеница и ячмень конкурируют с австралийскими и европейскими аналогами за счет низкой себестоимости и развитой логистики по сухопутным коридорам», — сказал политолог.

Говоря о перспективных направлениях для торговли с Китаем на ближайшие три–пять лет, Матюшенков выделил масличные и белковые культуры, а также глубокую переработку зерна.

«Рост вегетарианских трендов в КНР создает устойчивый спрос на растительный белок: в частности, на горох и чечевицу», — добавил эксперт.