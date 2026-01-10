Экспорт зерна с Украины сократился почти на четверть на фоне ударов ВС России

Bloomberg: экспорт зерна с Украины в декабре сократился почти на 25%

Экспорт пшеницы с Украины в декабре снизился почти на 25% из-за ударов по портовой и логистической инфраструктуре, через которую проходит основной поток поставок. Об этом свидетельствуют данные аналитиков платформы CM Navigator, сообщил Bloomberg.

Согласно их оценке, экспорт кукурузы за месяц сократился примерно на 13%. В целом совокупный вывоз зерна с Украины в декабре уменьшился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила консалтинговая компания «УкрАгроКонсалт».

Аналитик CM Navigator Донатас Янкаускас заявил, что хотя объемы украинского экспорта снижались на протяжении всего сезона, удары по портам, перерабатывающим предприятиям и логистической инфраструктуре существенно ухудшили ситуацию. По его словам, атаки привели к снижению фактических возможностей по погрузке зерна, задержкам и переносу отгрузок.

В декабре интенсивность взаимных ударов России и Украины по энергетическим и инфраструктурным объектам заметно возросла. Под обстрелами оказались порты в Одессе, включая порт Южный. В частности, был атакован судоходный терминал компании Allseeds, в результате чего около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом получили повреждения и произошло возгорание груза.

Янкаускас также отметил, что на объемы экспорта повлияли задержки с уборкой кукурузы, что сократило доступные объемы зерна, а также усиление конкуренции со стороны других поставщиков с более низкими ценами.

Украина, в свою очередь, наносила удары по российской инфраструктуре, в том числе по порту Тамань на Черном море, через который осуществляется перевалка нефти, сжиженного углеводородного газа, зерна, удобрений и других грузов.