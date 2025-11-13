Кандидат в недруги России. Почему Ереван открещивается от украинского зерна?
Похоже, премьер-министр Армении Никол Пашинян нашел еще один повод обидеться на Россию. Вчера ему пришлось опровергать заявление, распространенное по каналам российской Службы внешней разведки. Суть сводилась к намерению Еревана отказаться от закупок продовольственного зерна в России в пользу аналогичных поставок с Украины.
«Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений „хотят отвязаться“ от Москвы и оказать помощь Украине — приобретать часть необходимых объемов зерна у Незалежной. Однако вот незадача: украинское зерно более чем вполовину дороже. Но, как подчеркивают в Ереване, дело принципа — дружба дружбой, а деньги врозь. Брюсселю предлагается возместить превышение стоимости украинского зерна», — сообщила СВР.
По информации российских разведчиков, инициатива Еревана вызвала замешательство в высших политических кругах ЕС, ведь, с одной стороны, им предлагается привлекательная акция «три в одном»: зерно для Армении, поддержка Киева и провоцирование недоверия между Москвой и Ереваном. Но с другой — ключевой вопрос: где взять деньги?
«Страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, бюджеты пусты», — подчеркивается в заявлении российских спецслужб.
Разумеется, Ереван поспешил опровергнуть это сообщение, устами Пашиняна назвав его «абсолютной нелепицей». В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что заявления СВР «не бывают голословными».
Тем не менее, вероятно, Пашинян и дальше мог бы делать вид, что его несправедливо оболгали, если бы еще год назад министр экономики Армении Геворг Папоян сам не признался в планах диверсифицировать зерновой импорт.
«Это нормальный, логичный процесс, не направленный против какой-либо конкретной страны. Если бы мы импортировали 99% пшеницы, скажем, из Румынии, я бы вел переговоры об импорте с Россией», — заявил он 5 ноября 2024 года.
Собственно говоря, к словам Папояна претензий нет, как и к логике действий армянского Минэконома. Тут дело в другом, а именно — в демонстративной смене внешнеполитического вектора Армении, выразившегося в намерении заместить российское зерно именно украинским.
Таким образом, республика, де-юре состоящая с Россией в союзнических отношениях, член ЕАЭС и ОДКБ, собирается открыто спонсировать страну, находящуюся с нами в состоянии военного конфликта, пусть и необъявленного. То есть деньги из бюджета Армении в итоге пойдут на закупку Украиной оружия, с помощью которого ВСУ убивают как российских солдат, так и мирных граждан.
Согласитесь, такой взгляд на происходящее в целом резко меняет картину поведения армянского руководства. Так что Пашинян занервничал не просто так.
Кому охота оказаться в списке пособников террористического режима и недругов России? Ведь не факт, что Армения смогла бы это пережить.