Похоже, премьер-министр Армении Никол Пашинян нашел еще один повод обидеться на Россию. Вчера ему пришлось опровергать заявление, распространенное по каналам российской Службы внешней разведки. Суть сводилась к намерению Еревана отказаться от закупок продовольственного зерна в России в пользу аналогичных поставок с Украины.

«Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений „хотят отвязаться“ от Москвы и оказать помощь Украине — приобретать часть необходимых объемов зерна у Незалежной. Однако вот незадача: украинское зерно более чем вполовину дороже. Но, как подчеркивают в Ереване, дело принципа — дружба дружбой, а деньги врозь. Брюсселю предлагается возместить превышение стоимости украинского зерна», — сообщила СВР.

По информации российских разведчиков, инициатива Еревана вызвала замешательство в высших политических кругах ЕС, ведь, с одной стороны, им предлагается привлекательная акция «три в одном»: зерно для Армении, поддержка Киева и провоцирование недоверия между Москвой и Ереваном. Но с другой — ключевой вопрос: где взять деньги?

«Страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, бюджеты пусты», — подчеркивается в заявлении российских спецслужб.