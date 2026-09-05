Литва и Латвия захотели остановить транзит российского зерна
Reuters: Литва и Латвия обсуждают прекращение импорта зерна из России
Латвия и Литва якобы захотели прекратить транзит зерна из России через свои порты и уже обсуждают этот вопрос. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновников.
«Латвия и Литва рассматривают прекращение поставок российского зерна через свои порты», — заявили авторы материала.
В числе источников журналисты упомянули пресс-секретаря главы латвийского правительства. Уже на следующей неделе власти якобы собираются обсудить полный запрет транзита.
Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что зерновые хранилища страны могут переполниться из-за остановки экспорта продукции в Черном море.