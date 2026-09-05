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    Литва и Латвия захотели остановить транзит российского зерна

    Reuters: Литва и Латвия обсуждают прекращение импорта зерна из России

    Pogiba Alexandra/news.ru
    Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/www.globallookpress.com

    Латвия и Литва якобы захотели прекратить транзит зерна из России через свои порты и уже обсуждают этот вопрос. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновников.

    «Латвия и Литва рассматривают прекращение поставок российского зерна через свои порты», — заявили авторы материала.

    В числе источников журналисты упомянули пресс-секретаря главы латвийского правительства. Уже на следующей неделе власти якобы собираются обсудить полный запрет транзита.

    Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что зерновые хранилища страны могут переполниться из-за остановки экспорта продукции в Черном море.