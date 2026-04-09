Рост сельского хозяйства в России санкции не остановили

Эксперт Березнюк: сельское хозяйство РФ показало рост даже в условиях санкций

В России отрасль сельского хозяйства показала не только устойчивость к санкциям, но и положительную динамику. На это в разговоре с RT указал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Он подчеркнул, что общий объем производства сельскохозяйственной продукции в 2025 году показал рост на 5%.

«Ключевые показатели самообеспеченности по Доктрине продовольственной безопасности либо выполнены со значительным превышением, либо приближаются к целевым значениям», — добавил Березнюк.

Одним из ключевых параметров эксперт назвал тот факт, что при моделировании временного коллапса международной торговли продовольствием Россия входит в число стран, способных полностью обеспечить население продуктами питания. Например, показатель самообеспеченности страны по зерну достиг 161%.

«По рыбе и рыбопродуктам — 128,8%, по мясу — 102%. Самообеспеченность картофелем, исходя из итогов прошлого года и прогнозных значений на 2026 год, составила 97,9%», — сказал он.

Более чем в два с половиной раза пороговое значение превышает показатель по растительному маслу, а производство молока по итогам 2025 года оценили в 34,3 миллиона тонн.

«Самообеспеченность достигла 85,3% и продолжает расти к целевым 90% к 2030 году», — обратил внимание Березнюк.

Россия, сказал эксперт, также остается мировым аграрным донором: в прошлом году страна осталась на первом месте в мире по экспорту пшеницы: на рынки поступил 41 миллион тонн зерна.

«Исходя из текущих прогнозов, [Россия] сохранит эту позицию и в 2026 году с потенциалом поставок порядка 55 миллионов тонн», — заключил он.