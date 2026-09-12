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    Президент Египта обратился к Путину с просьбой по зерну

    Президент Египта ас-Сиси призвал стабилизировать поставки зерна из РФ и Украины

    Zhang Tao/XinHua
    Фото: Zhang Tao/XinHua/www.globallookpress.com

    Египет остался крупным импортером зерна из России и Украины, поэтому заинтересован в стабилизации поставок. Президент Арабской Республики Абдельфаттах ас-Сиси заявил об этом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Нью-Дели, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Египет импортирует большое количество зерна из России, из Украины. И конечно, обеспечение стабильности этих поставок имеет большое значение для нас. Мы бы хотели стабилизации, добиться стабилизации ситуации вместе, совместными усилиями», — сказал он.

    Ас-Сиси напомнил о сотрудничестве России и Египта. Они реализуют крупные совместные проекты, такие как АЭС «Эль-Дабаа». Товарооборот между странами превысил 10 миллиардов долларов.

    Ранее агентство Reuters сообщило о планах Латвии и Литвы запретить транзит российского зерна через свои порты.