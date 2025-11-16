Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки Брюсселя ускорить вступление Украины в Евросоюз несут Европе серьезные риски. Об этом он сказал на митинге в Дьере, дипломата процитировало местное издание Telex .

По словам Сийярто, стремление европейских структур как можно быстрее включить Украину в состав Евросоюза означает перенос на территорию Европы целого набора проблем. Дипломат пояснил, что имеет ввиду боевые действия, украинскую мафию и поставки низкокачественной зерновой продукции на все рынки сообщества.

Министр также заявил, что только нынешнее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном способно защитить страну от решений Брюсселя, которые, по его словам, включают продвижение гендерной идеологии среди детей и открытие дверей для массовой миграции.

Сийярто предположил, что в Киеве и в европейских структурах рассчитывают на смену власти в Венгрии, поскольку новая оппозиция поддержала бы вступление Украины в Европейский союз. По его словам, украинские власти «хотят втянуть страну в бои и навязать мигрантов вместе с гендерной повесткой».

Министр добавил, что заявления украинского посла, сделанные накануне, лишь подтверждают стремление Киева повлиять на внутреннюю политику Венгрии.

На том же митинге Виктор Орбан заявил, что «время на стороне россиян» и добавил, что «хорошо бы заключить мир», пока под контролем Киева остались хоть какие-то регионы.

Ранее Венгрия потребовала прекратить финансирование Украины из бюджета Евросоюза.