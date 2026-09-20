Турция сделала предложение России и Украине

Анкара разработала и передала Москве и Киеву новые инициативы по возобновлению вывоза продовольствия из черноморских портов. Об этом в эфире телеканала NTV рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Турецкие дипломаты направили официальные документы обоим участникам конфликта и теперь рассчитывают получить обратную связь. Главным приоритетом Анкары остается возобновление поставок аграрной продукции.

По мнению главы турецкого министерства, решение этого вопроса принесет выгоду обеим сторонам.

При этом Фидан достаточно сдержанно оценил шансы на скорый результат. Министр счел, что успех инициативы будет зависеть от того, готовы ли участники конфликта «встретиться в разумной точке»

Черноморскую зерновую инициативу («зерновая сделка») стороны подписали июле 2022 года при активном посредничестве Турции и ООН. Соглашение действовало до лета 2023 года. В августе 2026 года Фидан утверждал, что Анкара обсуждает с Россией и Украиной новую аграрную договоренность.