Дочь Жириновского озвучила главные сбывшиеся прогнозы отца

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни сделал множество политических прогнозов. По меньшей мере, четыре из них сбылись. Об этом сообщила ТАСС дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.

«Все 90-е и нулевые отец говорил об ошибочности выбранного тогдашним руководством страны внешнеполитического курса, ориентированного исключительно на Запад. Со всех трибун Жириновский призывал искать военных союзников и экономических партнеров на Востоке и Юге», — напомнила она.

Антироссийскую кампанию Запада Боцан-Харченко назвала самым точным предсказанием отца. Жириновский предупреждал, что НАТО займется разжиганием конфликта с Украиной по сценарию Югославии и постарается изолировать Россию.

Верными оказались прогнозы об операции США в Венесуэле и эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Дочь Жириновского напомнила также, что он знал о грядущем обострении ирано-израильского конфликта.

Ранее младший сын политика Олег раскрыл последнее предсказание Жириновского о завершении СВО.