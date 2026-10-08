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    Дочь Жириновского озвучила главные сбывшиеся прогнозы отца

    Дочь Жириновского назвала агрессию НАТО самым точным прогнозом отца

    Фото: РИА «Новости»

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни сделал множество политических прогнозов. По меньшей мере, четыре из них сбылись. Об этом сообщила ТАСС дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.

    «Все 90-е и нулевые отец говорил об ошибочности выбранного тогдашним руководством страны внешнеполитического курса, ориентированного исключительно на Запад. Со всех трибун Жириновский призывал искать военных союзников и экономических партнеров на Востоке и Юге», — напомнила она.

    Антироссийскую кампанию Запада Боцан-Харченко назвала самым точным предсказанием отца. Жириновский предупреждал, что НАТО займется разжиганием конфликта с Украиной по сценарию Югославии и постарается изолировать Россию.

    Верными оказались прогнозы об операции США в Венесуэле и эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Дочь Жириновского напомнила также, что он знал о грядущем обострении ирано-израильского конфликта.

    Ранее младший сын политика Олег раскрыл последнее предсказание Жириновского о завершении СВО.

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    Kremlin Pool/Russian Government