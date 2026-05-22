Китай не выстроит без России. Всплыло забытое предсказание Жириновского

Китай выйдет победителем из мирового кризиса, если продолжит тесно сотрудничать с Россией, считал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. К 2050 году китайские товары заполонят прилавки и захватят всю мировую экономику. Эти и другие предсказания политика о КНР — в материале 360.ru.

Что Жириновский говорил о Китае Основатель ЛДПР уважительно относился к Китаю. Он считал КНР великой страной, а ее руководство — мудрым и способным мыслить стратегически.

«Это великая мудрая страна. Вот они сидят там, полтора миллиарда, и ждут, когда Америка рухнет», — заявил Жириновский в эфире телеканала «Россия 1». Торговая война США и Китая В китайско-американской торговой войне, несомненно, победит Китай, считал Жириновский. В эфире «Центрального телевидения» на НТВ в 2020 году он заявил, что Россия не оставит союзника. «Мы будем с Китаем, потому что это наш сосед. <…> А Америке конец. Это нормально, поскольку когда-то Франция была на первом месте, но все рухнуло, Германия — и все рухнуло. Теперь пришел конец Америке сойти с Олимпа и больше на него никогда не подыматься», — сказал он.

Шанхайская организация сотрудничества, по прогнозу Жириновского, к 2026 году должна стать оплотом нового мира. Так и произошло. Основанная в 2001 году Китаем, Россией, Таджикистаном, Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном расширилась до 65% территории Евразии и половины населения планеты, приняв Индию, Пакистан, Иран и Белоруссию. Она стала влиятельным международным блоком. Отношения России и Китая Жириновский считал Китай надежным союзником. Во-первых, он находился под боком, во-вторых, не вступал в конфликты.

Он никогда не воевал, он никакой угрозы нам не представляет. Был единичный случай, полуостров Даманский, но уже об этом все забыли. Владимир Жириновский

Ходивший в нулевых фейк о «китайской угрозе» из-за якобы существовавшего плана соседа захватить Дальний Восток и часть Сибири политик считал происками враждебной пропаганды.

«У китайского народа, китайского руководства даже мыслей таких нет. <…> У них всего хватает, в том числе и территории», — возмутился он на пресс-конференции в РИА «Новости». Экспорт российской нефти в Китай Развивать экономическое сотрудничество Жириновский предлагал через поставки нефти. В 2005 году он призывал как можно скорее построить нефтепровод в Китай как самый дешевый способ наземной транспортировки топлива. «Надо быстрее тянуть нефтепровод в Китай и зарабатывать хорошие деньги», — говорил он. На тот момент страны Азиатско-Тихоокеанского региона еще не являлись крупными импортерами российской нефти. Но правительство уже одобрило строительство трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан.

Прозорливость Жириновского проявилась в том, что за следующие 20 лет Россия превратилась в крупнейшего поставщика топлива в Китай. Нефть идет по ВСТО, работающем на максимум, и далее морем через порт Козьмино, а также по нефтепроводу Сковородино — Мохэ. В 2025 году Китай импортировал 100,72 миллиона тонн российской нефти стоимостью 49,8 миллиарда долларов. Прогноз Жириновского на 2030 год Осознавая неизбежный крах, коллективный Запад, по прогнозу Жириновского на XXXII съезде ЛДПР, попытается раскачать Китай. Для этого недружественные страны из студентов, получающих образование за рубежом, снарядят «китайского Горбачева», задача которого — развалить страну изнутри и рассорить с Россией.

«Что будет делать Америка и западный мир? Китай расшатывать. <…> На 10-15 государств разделят, ликвидация ядерного оружия и создание армии, новой китайской, в антирусском духе», — заявил он. Без России, по мнению лидера ЛДПР, Китай не сможет противостоять Западу. В опубликованном пресс-службой партии прогнозе Жириновского на 2030 год, КНР станет угрозой для американцев, но только при поддержке верного союзника.

Перемещается снова центр мира. <…> Им опасен Китай. Китай будет опасен к 2030 году условно, если получит от нас ресурсы, а газо-, нефтепроводы туда идут, и военное дело, без нашей военной помощи Китай не выстоит. Владимир Жириновский

Жириновский заявил, что именно поэтому глобалисты первым делом решили ослабить Россию, чтобы потом переключить внимание на Китай, оставшийся без поддержки. Когда же американцы поймут, что невозможно разгромить ни одну из этих стран, тогда, допустил политик, начнется перезагрузка международных отношений. Прогноз Жириновского о Китае: мировая экономика в 2050 году Политика возмущало засилье дешевых китайских товаров низкого качества. По его мнению, к середине XXI века это может обрушить мировую экономику.

«Они хитрые, китайцы. Они ждут еще пять, 10, 20 лет, к 2050 году вся планета будет китаизирована в смысле экономики», — сказал он в одном из интервью на ЛДПР-ТВ. Это не мешало ему при жизни бережно хранить сувениры, привезенные из Китая, и хвастаться ими перед журналистами. Его трофеями были цитатник основателя КНР Мао Цзэдуна и золотые часы с его портретом.