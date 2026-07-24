Правосудие по-американски. Что ждет президента Венесуэлы Мадуро и его жену

Суд в Нью-Йорке утвердил дату начала слушаний по делу Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Виновны они или нет, процесс в любом случае будет прецедентом нарушения международного права. Как это было и что ждет лидера Венесуэлы и его супругу — в материале 360.ru.

Суд для Мадуро и Флорес Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка назначил на 1 июня 2027 года начало процесса по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Американский спецназ похитил супругов в ночь на 3 января из их собственной резиденции неподалеку от Каракаса. Их вывезли на военном транспортнике на авиабазу во Флориде, а оттуда — в Нью-Йорк. Мадуро поместили в исправительный комплекс для особо опасных преступников — Metropolitan Correctional Center, который в народе называют нью-йоркским Гуантанамо. Он знаменит многими «постояльцами» — террористами, строителями финансовых пирамид и, конечно же, Джеффри Эпштейном, который повесился в этом заведении 10 августа 2019 года. Флорес устроили там же, но в женском отделении. Права освобождения под залог у супругов нет: их назвали «угрозой для общества с высоким риском побега», несмотря на то, что сбежать им теперь фактически некуда. Своей вины арестованные не признали.

Фото: Metropolitan Correctional Center, Нью-Йорк. Vanessa Carvalho / www.globallookpress.com

Обвинения от США Задержание главы Венесуэлы и его жены — самый громкий рейд спецслужб Соединенных Штатов за последние десятилетия. Причем это была не экстрадиция, а силовая операция на территории суверенного государства. Венесуэльские военные, ранее присягавшие Мадуро, просто заранее договорились с янки и предали того, кого обязаны были защищать. Американские власти объясняли похищение тем, что возбудили уголовное дело против супругов еще шесть лет назад. Тогда Госдепартамент США даже объявил награду за информацию, которая приведет к аресту Мадуро и Флорес, 15 и 10 миллионов долларов соответственно (куда смотрели феминистки?!). Их обвиняли в наркотерроризме, в частности — импорте кокаина в США и (внезапно) в незаконном использовании и хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, венесуэльское правительство под руководством Мадуро превратило страну в «транзитный пункт» для колумбийских наркокартелей.

Фото: Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес под конвоем спецназа США на вертолетной площадке в Манхэттене, 5 января 2026 года. IMAGO/Kyle Mazza / CNP /MediaPun / www.globallookpress.com

Через подставные фирмы в Панаме и на Британских Виргинских Островах по указке Мадуро было «отмыто» не менее двух с половиной миллиардов долларов. Они оседали на счетах в европейских банках и использовались для покупки роскошных особняков в Испании и США. Флорес помогала координировать эти операции. Чтобы окончательно заклеймить врага и подчеркнуть его опасность, янки даже пустили слух, что, будучи в тюрьме, Мадуро будто бы через адвокатов пытался договориться с венесуэльскими военными о своем силовом освобождении. Доказательств этому нет никаких, официальных обвинений не прозвучало, но фон для картинки задали.

Интересно После того, как в 2019 году США отказались признать легитимность Николаса Мадуро, послушные британцы повторили этот жест и заблокировали в хранилищах Банка Англии в Лондоне около 31 тонны венесуэльских золотых слитков стоимостью примерно два миллиарда долларов. В июле 2026 года временный президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась напрямую к королю Великобритании Карлу III с просьбой вернуть драгметаллы: они были необходимы для ликвидации катастрофических последствий сильного землетрясения, которое произошло в июне. Британский монарх сделал вид, что ничего не слышал.

Вид на пожизненное Судебный процесс над Мадуро выходит далеко за рамки обычного уголовного разбирательства. Это одно из наиболее резонансных дел последних десятилетий, отметил в беседе с 360.ru замдиректора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков. Он добавил, что впервые в современной истории действующий глава государства оказался в федеральной тюрьме США. Уже 5 января 2026 года, спустя два дня после проведения спецоперации, Мадуро впервые предстал перед федеральным судом в Нью-Йорке.

Президенту Венесуэлы предъявлены обвинения по четырем тяжким эпизодам, включая сговор с целью наркотерроризма, поставок кокаина в США и незаконного владения оружием. Американское законодательство предусматривает по таким составам наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дмитрий Матюшенков

Если говорить о наиболее мягком сценарии для Мадуро и его супруги, то им могло бы стать частичное снятие обвинений, заключение процессуального соглашения с обвинением либо назначение длительного, но ограниченного срока лишения свободы, сказал юрист. Однако едва ли президент Венесуэлы пойдет на такой шаг, учитывая, что он настроен до конца отстаивать свою невиновность.

Фото: Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, 2025 год. Jesus Vargas / www.globallookpress.com

Иммунитет президента Отдельного внимания заслуживает вопрос неприкосновенности главы государства. Матюшенков пояснил, что международное право исходит из того, что действующий лидер обладает личным иммунитетом от уголовной юрисдикции иностранных государств. Этот принцип основан на суверенном равенстве государств и неоднократно подтверждался практикой Международного суда ООН, в частности, в его решении по делу Демократической Республики Конго против Бельгии в 2002 году — привел пример юрист.

Интересно Бельгийцы в свое время очень сильно поддерживали в Руанде народность тутси. Когда власть захватили угнетаемые до того времени хуту, они отомстили форменным геноцидом. Бельгия тогда не только не защитила своих фаворитов, но и трусливо отозвала домой свой военный контингент. И вот в 2000 году бельгийцы вдруг вспомнили, как в 1998-м министр иностранных дел ДРК Абдулайе Еродия Ндомбаси публично призывал своих соплеменников убивать тутси. Выписали международный ордер на арест чиновника. Но суд ООН постановил, что главы МИД обладают полным иммунитетом от уголовной юрисдикции иностранных государств.

Матюшенков добавил, что в соответствии с обычным международным правом глава государства пользуется абсолютным иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции. В свете этого силовое задержание действующего президента Венесуэлы и его последующее уголовное преследование судом США вызывает серьезные вопросы. «Соединенные Штаты пытаются обосновать свои действия тем, что с 2019 года не признают Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы. Однако подобная аргументация далеко не бесспорна», — отметил юрист.

Фото: Люди требуют освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, Каракас, 2026 год. Marcos Salgado / www.globallookpress.com

В международном праве решающее значение имеет не столько политическое признание, сколько фактическое осуществление государственной власти и эффективный контроль над территорией страны. Что и делала администрация Мадуро до силового вмешательства США, отметил Матюшенков. По его словам, тот факт, что американская сторона назвала проведенную операцию не военным вторжением, а экстрадицией, только добавляет юридических сложностей. Дело в том, что между США и Венесуэлой с 1922 года действует соответствующее соглашение, которое предусматривает и механизм разрешения споров.

Если одна из сторон считает передачу лица незаконной, соответствующие разногласия должны рассматриваться независимым арбитражем. Продолжение уголовного процесса без прохождения этих процедур может стать дополнительным предметом международно-правовых споров. Дмитрий Матюшенков

История знает похожий прецедент — дело панамского лидера Мануэля Норьеги в 1989 году. Юрист рассказал, что тогда США также вывезли главу иностранного государства на свою территорию для уголовного преследования по обвинениям, связанным с наркотрафиком. «Хоть панамец заявлял о наличии у него иммунитета, американский суд отверг его доводы — отчасти потому, что Вашингтон не признавал Норьегу главой государства. А панамское правительство, лояльное США, само не потребовало иммунитета для него», — сказал Матюшенков.

Интересно Мануэль Норьега укрылся в резиденции папского нунция и попросил политического убежища у Ватикана. Брать здание штурмом войска США не могли, зато полностью окружили комплекс, установили мощные динамики и на полной громкости десять суток крутили тяжелый рок и металл. Главными хитами стали песни «Welcome to the Jungle» группы Guns N' Roses, «Panic in Detroit» Дэвида Боуи и композиции Black Sabbath. Возможно, Норьега и продержался бы, но плейлист сильно не понравился представителям Ватикана, так что они просто лишили панамца статуса беженца и тому пришлось сдаться американцам.

Матюшенков подчеркнул, что дело Мадуро может оказаться значительно более важным, чем судьба самого обвиняемого. Если подобная практика закрепится, государства получат возможность самостоятельно определять, какие иностранные лидеры обладают иммунитетом, а какие — нет. «Это способно существенно ослабить один из фундаментальных принципов современного международного права и создать крайне опасный прецедент для всей системы международных отношений», — заметил юрист.

Повлиять на США не выйдет Процесс, вероятнее всего, будет весьма продолжительным, уточнил Матюшенков. Сейчас рассматриваются многочисленные процессуальные ходатайства. Защита оспаривает как законность задержания, так и саму юрисдикцию американского суда, одновременно заявляя об иммунитете Мадуро как действующего главы государства.

Что касается возможности передачи Мадуро и его супруги Венесуэле для отбытия наказания, то такой сценарий представляется крайне маловероятным. Если обвинительный приговор вступит в законную силу, Вашингтон вряд ли согласится передать столь значимых осужденных государству, с которым сохраняются серьезные политические противоречия. Дмитрий Матюшенков

Возвращение лидера Венесуэлы на родину теоретически возможно лишь в рамках масштабных дипломатических договоренностей или обмена заключенными, пояснил юрист. Однако на сегодняшний день подобная перспектива выглядит крайне отдаленной.

Фото: Манифестация за освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Турин. Matteo Secci / www.globallookpress.com