Сегодня 12:32 «Единая Россия» создала фракцию и выдвинула кандидатов на посты в Госдуме IX созыва Фото: Пресс-служба ЦИК партии «Единая Россия» Политика

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«Единая Россия»

Партия «Единая Россия» создала фракцию и выдвинула кандидатов на руководящие посты в Государственной думе IX созыва. В их числе — представители от Московской области. Соответствующие решения приняли во время первого организационного собрания фракции партии.

Руководство парламентской фракции В состав депутатского объединения «Единой России» в Госдуме вошли 350 депутатов, 18 из них представляют подмосковное отделение партии. Руководителем фракции стал Дмитрий Кобылкин.

Фото: Пресс-служба ЦИК партии «Единая Россия»

Задача «Единой России» — работать на благо граждан страны и общей Победы. Тот высокий результат, который мы получили, а это 38 миллионов голосов, что на 10 миллионов больше, чем в 2021 году, ко многому нас обязывает. Мы не имеем права подвести ни Президента, ни наших избирателей Дмитрий Кобылкин Руководитель фракции «Единой России»

Московскую область во фракции будут представлять 18 депутатов — партия победила во всех 12 одномандатных округах региона и получила более 56% по списку. В новый состав Госдумы вошли возглавлявшие подмосковные города Сергей Юров и Андрей Булгаков, а также Герой России Людмила Болилая. Депутатскую работу продолжат Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин, Ирина Роднина, Денис Майданов, Сергей Пахомов и другие. В качестве первых заместителей руководителя фракции избраны Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. На должности заместителей руководителя думской фракции партии — Иван Квитка, Роман Любарский, Адальби Шхагошев, Александр Борисов, Виктор Селиверстов. На должности заместителей руководителей фракции по направлениям — Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Дарья Лантратова, Жанна Рябцева. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что состав фракции «Единой России» в Госдуме позволит решать задачи любого масштаба.

Фото: Пресс-служба ЦИК партии «Единая Россия»

Я рассчитываю, что в новом, девятом созыве, партия и фракция будут работать как единый слаженный механизм. Они должны взаимно дополнять друг друга, быть эффективным инструментом для реализации курса Президента, интересов наших избирателей Владимир Якушев Секретарь Генсовета «Единой России»

Председатель парламента и его заместители По решению депутатов фракции «Единой России» на должность спикера Госдумы девятого созыва решено снова выдвинуть Вячеслава Володина. Ранее его кандидатуру Президенту Владимиру Путину предложил председатель партии Дмитрий Медведев. Глава государства инициативу поддержал. Кроме того, фракция «Единой России» выдвинула кандидатов в руководящий состав Госдумы — их ранее определили на совместном заседании Бюро Высшего и Генерального советов партии.

Фото: Пресс-служба ЦИК партии «Единая Россия»

Должность первого зампреда Госдумы займет Ирина Яровая, посты заместителей председателя — Виктория Абрамченко, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Александр Жуков, Анна Кузнецова и Виталий Савельев.

Фото: Пресс-служба ЦИК партии «Единая Россия»

Главы комитетов и председатели комиссий Комитет Госдумы по бюджету и налогам возглавит Андрей Макаров; комитет по энергетике — Николай Шульгинов; комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству — Павел Крашенинников; комитет по обороне — Владимир Касатонов; комитет по уголовному и административному законодательству — Юрий Петров; комитет по просвещению — Ирина Белых; комитет по молодежной политике — Владислав Головин; комитет по контролю — Олег Морозов; комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи — Сергей Боярский; комитет по экономической политике — Максим Топилин.

Фото: Пресс-служба ЦИК партии «Единая Россия»

На должность председателя комитета по культуре фракция определила Ольгу Казакову, по транспорту — Евгения Москвичева, по промышленности и торговле — Владимира Гутенева, по строительству и ЖКХ — Сергея Пахомова. Комитет по делам национальностей возглавит Владимир Иванов, по физической культуре и спорту — Олег Матыцин, по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев, по международным делам — Петр Толстой, по региональной политике и местному самоуправлению — Ирина Гусева, по цифровому развитию и искусственному интеллекту — Александр Сидякин.

Фото: Пресс-служба ЦИК партии «Единая Россия»