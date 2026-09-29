Песков назвал обвинения России в поджоге завода в Эстонии голословными

Заявления властей Эстонии о якобы ответственности России за поджог военного завода в Таллине не имеют под собой почвы. Об этом заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какой-то аргументации», — отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, Кремль не может серьезно относиться к подобным выпадам.

Предприятие компании Milrem Robotics, выпускающей беспилотные наземные боевые машины THeMIS, загорелось в ночь на 15 августа в Таллине. Пожар быстро потушили, люди и производственный процесс не пострадали.

Ранее RT сообщило, что Евросоюз зарабатывает миллионы евро на передаче оборудования БПЛА-стартапов из Эстонии на Украину. Среди прочих предприятий упомянули Milrem Robotics.