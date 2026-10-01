Европейским странам следует «умерить пыл» в заявлениях, касающихся Калининградской области. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Известиям» .

«Нужно умерить пыл. Здесь нужно, чтобы в Европе все поняли, что это действительно неотъемлемая часть Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Песков заявил, что подобная риторика не должна становиться преобладающей в Европе.

Ранее Песков заявил, что предупреждение российской стороны относительно того, чем чреваты вероятные попытки блокировать Калининград, не носит конфронтационного характера.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Москва быстро отреагирует, если страны НАТО предпримут военные действия в отношении Калининградской области. По его словам, в случае реализации таких угроз альянс «пожалеет об этом».