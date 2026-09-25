Путин допустил поездку на саммит АТЭС

Большим и серьезным мероприятием назвал саммит АТЭС президент России Владимир Путин в ходе беседы с журналистами в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что настроен на поездку, но все зависит от ситуации внутри страны.

Он подчеркнул, что всегда принимает все важные решения об участии в международных мероприятий, исходя из положения дел внутри России.

«Я настроен на то, чтобы принять участие в этой работе. В целом это большое, серьезное мероприятие, и у меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно — поработать на такой площадке», — заявил Путин.

В первой половине сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил участие президента России Владимира Путина в трехсторонней встрече с американским и китайским коллегами — Дональдом Трампом и Си Цзиньпином — на саммите АТЭС.

Он подчеркнул, что никаких предварительных договоренностей нет, но исключать ее нельзя. И если лидеры трех мировых держав окажутся вместе, то дипломатические службы проведут необходимую работу для организации переговоров.

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября