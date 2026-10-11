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    Дмитриев раскрыл, чем обернутся для Зеленского слова Трампа про Украину

    Дмитриев: после призыва Трампа к Зеленскому выборы на Украине стали ближе

    Фото: РИА «Новости»

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили, что выборы в республике приближаются. Спецпредставитель лидера России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал об этом в соцсети X после слов главы США Дональда Трампа.

    «Украинские выборы приближаются», — отметил он.

    Американский лидер ранее заявил журналистам, что на Украине должны пройти выборы. По его словам, Зеленский давно мог завершить украинский конфликт, заключить мирное соглашение много раз. Трамп предложил украинцам выбрать нового лидера, который смог бы это сделать.

    Ранее Дмитриев ответил на пост американского предпринимателя Илона Маска, возмущенного дерзостью Зеленского. Глава РФПИ написал, что наступил переломный момент в украинском кризисе.

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