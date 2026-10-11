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    Трамп после обвинений со стороны Зеленского призвал провести выборы на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс по возвращении из Теннесси заявил о необходимости провести выборы на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

    «Я думаю, [президенту Украины Владимиру Зеленскому] следует провести выборы. Он мог бы решить этот вопрос уже много раз, и ему следует провести выборы», — сказал он.

    Трамп уверен, что Зеленский много раз мог бы заключить мирное соглашение и остановить боевые действия, но не сделал этого.

    Ранее Трамп в ответ на критику со стороны Зеленского заявил, что Украине нужен новый президент, способный заключить множество сделок. Нынешний лидер, по его словам, почему-то этого не делает.

    На этом фоне Зеленский провел телефонные переговоры с европейскими лидерами. Он обсудил с ним усиление антироссийских санкций.

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    Razmik Zackaryan/URA.RU