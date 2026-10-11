Трамп после обвинений со стороны Зеленского призвал провести выборы на Украине

Президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс по возвращении из Теннесси заявил о необходимости провести выборы на Украине. Об этом сообщил ТАСС .

«Я думаю, [президенту Украины Владимиру Зеленскому] следует провести выборы. Он мог бы решить этот вопрос уже много раз, и ему следует провести выборы», — сказал он.

Трамп уверен, что Зеленский много раз мог бы заключить мирное соглашение и остановить боевые действия, но не сделал этого.

Ранее Трамп в ответ на критику со стороны Зеленского заявил, что Украине нужен новый президент, способный заключить множество сделок. Нынешний лидер, по его словам, почему-то этого не делает.

На этом фоне Зеленский провел телефонные переговоры с европейскими лидерами. Он обсудил с ним усиление антироссийских санкций.